Neymar a acheté une propriété en Floride

Exilé en Arabie saoudite, Neymar fait parler de lui sur les terrains, mais aussi en dehors. D’après The Wall Street Journal, l’international brésilien a acheté une propriété estimée à 26 millions de dollars - 24 millions d’euros - au bord de l’eau à Bal Harbour (Floride). Un achat qui va relancer les rumeurs autour de la potentielle arrivée de l’ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain à l’Inter Miami. Le nom du Brésilien de 32 ans est revenu ces dernières semaines pour rejoindre Lionel Messi et Luis Saurez au sein de la franchise de MLS, dès janvier.

En attendant, le Brésilien a effectué son retour sur les pelouses, le 21 octobre dernier avec Al-Hilal. Par ailleurs, le club saoudien et Neymar se sont mis d’accord pour qu’il ne rejoigne pas la sélection brésilienne avant 2025. L’objectif est qu’il soit en forme à 100% pour le rassemblement de mars et les rencontres face à l’Argentine et la Colombie.