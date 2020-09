Zinedine Zidane n'a demandé aucun renfort sur le mercato

Cet été, le Real Madrid a vendu pour près de 100 millions d'euros (Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Sergio Reguilon notamment) et n'a pas dépensé le moindre centime. Si Martin Odegaard est revenu d'un prêt à la Real Sociedad, aucune recrue n'a pointé le bout de son nez dans la capitale espagnole. A dix jours de la clôture du mercato, et à la veille du deuxième match de la saison disputé par le Real face au Betis, la presse espagnole a interrogé Zinedine Zidane sur cette absence de renforts estivaux. Le coach français a plutôt esquivé le sujet, mais tout de même révélé qu'il n'avait besoin de rien et n'avait demandé aucun joueur à son président.

«Ce que je peux dire c’est que je suis content avec l’équipe que j’ai, c’est la meilleure, j’ai confiance en elle, nous on va travailler pour être bien physiquement et si on est bien préparés on pourra être compétitifs et accomplir notre objectif qui est de gagner. L’équipe que j’ai c’est celle-là, je ne veux rien, je ne vais rien demander. Ensuite, comme toujours, je le répète, tout peut arriver d’ici le 4 octobre. C’est comme ça. Tous les entraîneurs, de toute façon, ce que nous voulons c’est que ce 4 octobre arrive. Jusqu’à cette date, tout peut arriver», a lâché ZZ, laissant tout de même la porte entre-ouverte, au cas où une recrue surprise débarquait dans les prochains jours.