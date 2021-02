FC Barcelone : Antoine Griezmann a levé les derniers doutes

La Coupe du Roi version 2020-2021 est celle du suspense pour le FC Barcelone. Le club blaugrana a attendu la prolongation pour se défaire de Cornella, modeste club de troisième division, il a renversé la vapeur face au Rayo Vallecano au tour suivant et a livré une fin de match dantesque hier soir pour se sortir d'une piteuse élimination face à Grenade. Mené 2-0 à la 88e minute, le Barça a été sauvé par un Antoine Griezmann particulièrement inspiré. Le Français est à l'origine du premier but des siens (88e) et a donné une passe décisive à Jordi Alba dans le temps additionnel pour arracher l'égalisation.

Puis il a frappé, en prolongation de la tête, pour donner l'avantage, avant de délivrer une nouvelle passe décisive, pour De Jong. Pour beaucoup, il s'agit d'ores et déjà de son meilleur match avec le Barça depuis son arrivée, tant son impact a été grand sur la rencontre. « Griezmann habillé en Superman », écrit ainsi le quotidien Sport. « Le Français a été le héros du match », poursuit le journal qui lui a attribué la note de 9. Mundo Deportivo évoque de son côté « la grande soirée de Griezmann ».

Deuxième meilleur buteur derrière Messi

Principalement positionné côté gauche, avec Messi libre dans l'axe et Trincão à droite, l'attaquant tricolore s'est régalé, combinant parfaitement avec Jordi Alba. Mine de rien, le voilà déjà à 11 buts inscrits cette saison, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du club derrière l'inévitable Messi (16 réalisations). Sa prestation d'hier soir est le prolongement d'un début d'année globalement convaincant de la part de Griezmann, qui a dit son plaisir à l'issue de la rencontre.

« Maintenant, j'ai besoin d'être régulier. Je suis très bien depuis janvier. Je veux continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. J'ai la confiance du coach et de mes coéquipiers », a-t-il lancé. Le temps où Ronald Koeman pouvait le laisser sur le banc de touche pour un match important semble d'un coup bien loin. Et si cette fois-ci, c'était la bonne pour Antoine Griezmann au Barça ?