OL : les premiers doutes arrivent sur Xherdan Shaqiri

Un seul petit but, et des prestations neutres. Xherdan Shaqiri est loin d'avoir livré la pleine mesure de son talent avec l'Olympique Lyonnais. L'heure n'est pas encore aux regrets mais les premiers doutes affluent. Aussi bien du côté des supporters que des consultants ou des observateurs suisses. Dans son édition du jour, L'Équipe titre « Shaqiri, le temps du dépit » pour évoquer les performances récentes du joueur âgé de 30 ans.

Mais même du côté de la presse régionale, le temps est à l'inquiétude. « Shaqiri est-il à sa place ? », se demande Le Progrès. L'interrogation majeure, vous l'aurez compris, concerne ainsi le positionnement de l'international suisse. Installé sur l'aile droite, il ne fait aucune différence dans son couloir. Car il ne déborde jamais, préférant toujours rentrer dans l'axe pour utiliser son pied gauche. Un jeu stéréotypé que les défenseurs adverses parviennent assez bien à contenir.

Bientôt sur le banc ?

Même les journalistes suisses se demandent ce que fait Shaqiri dans cette galère. « Si l'OL s'est imaginé qu'il pouvait être utile à droite, cela peut sentir l'erreur de casting. Shaqiri est un créateur. Il peut plier un match à lui tout seul. La Suisse l'utilise ainsi. À Lyon, c'est plus délicat avec Paqueta et Aouar », expose ainsi Daniel Visentini, journaliste pour La Tribune de Genève, cité par Le Progrès.

Effectivement, l'OL n'a pas besoin de renfort dans l'axe du terrain puisque Lucas Paqueta et Houssem Aouar peuvent occuper ce rôle et ont a priori une longueur d'avance sur Shaqiri. Se poserait alors la question de la pertinence du recrutement du Suisse si ce dernier n'avait finalement plus d'accointance avec le poste d'ailier droit. Selon L'Équipe, les premiers questionnements sur l'impact de Shaqiri ont lieu en interne. Et il n'est pas exclu que le retour prévu de Moussa Dembélé pourrait provoquer sa mise sur le banc de touche prochainement...