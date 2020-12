FC Barcelone : les 5 joueurs pointés du doigt par Ronald Koeman

« Un entraîneur analyse son équipe et ce que les joueurs peuvent apporter et à la fin, il décide quelle équipe commence. Nous avons 25 joueurs et si vous n'avez pas de minutes, c'est qu'il y a une raison. » Les déclarations de Ronald Koeman ce samedi font beaucoup parler en Catalogne. Dans les médias, sur les réseaux sociaux mais aussi dans le vestiaire blaugrana. C'est du moins ce qu'affirme le quotidien AS ce dimanche.

Certains joueurs se sont clairement sentis pointés du doigt, à commencer par Riqui Puig. Un cas qui divise à Barcelone puisque nombreux sont les supporters qui réclament plus de temps de jeu pour le produit de La Masia. D'autant plus que lors de ses rares apparitions, il se montre plutôt convaincant, mais le Néerlandais ne compte pas sur lui. Il faut aussi signaler que, selon El Pais, le coach l'accuse d'avoir fait filtrer des informations aux médias et il le lui a fait savoir devant tout le vestiaire.

Des départs inévitables

De même pour Carles Aleñá, dont le rôle est anecdotique pour Ronald Koeman. L'entraîneur estime, comme pour tous les autres joueurs cités dans l'article, que le milieu de terrain n'est pas au niveau. Samuel Umtiti est aussi dans cette liste, alors qu'il a récemment fait son retour sur les pelouses, et Junior Firpo est lui aussi considéré comme joueur inutile par l'ancien sélectionneur oranje.

Enfin, Matheus Fernandes, qui n'a joué que quelques minutes face à Kiev en Ligue des Champions, est le dernier joueur à être dans ce cas de figure. Autant dire que, pour ces cinq éléments indésirables du vestiaire barcelonais, un départ lors du mercato hivernal semble être la meilleure solution. Et ça tombe bien, le Barça aurait bien besoin de quelques millions d'euros par-ci par-là…