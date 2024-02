Coupe Gambardella : Yassine Abraou séduit Reims et Strasbourg

Comme chaque année, la Coupe Gambardella est une formidable compétition pour observer les futurs talents du football français et les jeunes joueurs qui feront le football de demain. Forcément, les recruteurs sont nombreux en bord pelouse pour suivre le parcours et les performances de certains joueurs. Ce dimanche, le club de Bourg-Péronnas se déplace sur la pelouse du FC Metz. Et l’équipe U19 de ce club de N2 est portée depuis plusieurs matches par Yassine Abraou.

Ce jeune meneur de jeu, né en 2007, s’est montré décisif dans cette Coupe Gambardella en étant buteur et passeur. De quoi forcément se montrer à son avantage devant certains recruteurs. Selon nos informations, son profil plaît du côté de Reims et Strasbourg qui veulent se l’offrir. Des clubs allemands ont aussi récemment observé le joueur. Ce dimanche, alors que son équipe affronte Metz, il risque d’être encore observé. Et une nouvelle bonne performance pourrait l’aider à passer un cap dans sa jeune carrière.