Serie A : la Juventus s'impose à domicile face à l'Inter lors du Derby d'Italie

En clôture de la 13ème journée de Serie A, la Juventus recevait l'Inter à Turin pour le traditionnel Derby d'Italie. Une affiche de haut de tableau habituellement mais pas cette saison. Respectivement 8ème et 6ème du championnat italien, les deux équipes avaient l'occasion de revenir dans la course à la lutte pour les places européennes en cas de victoire ce dimanche. Dès le début de la rencontre, les Nerazzurri se procuraient la première situation chaude. Federico Dimarco percutait côté gauche et centrait fort devant le but. Au second poteau, Filip Kostic remisait maladroitement de la tête dans la surface. Lautaro Martinez reprenait sans contrôle juste à gauche des cages gardées par Wojciech Szczesny (5e). Peu après, Fabio Miretti perdait le ballon bêtement et Hakan Calhanoglu pouvait tester le portier polonais une nouvelle fois (10e). Les Bianconeri se procuraient leur première occasion par l'intermédiaire de Bremer. Le défenseur brésilien reprenait de manière acrobatique un centre de Filip Kostic mais sa tentative terminait dans le petit filet (19e). Plus dangereux lors de ce premier acte, les Interistes continuaient de mettre la pression dans la surface adverse. Sur un centre de Federico Dimarco puis une déviation de la tête de Lautaro Martinez, Edin Dzeko était tout proche de trouver la lucarne (26e). Juste avant la mi-temps, Denzel Dumfries faisait passer un dernier frisson dans le Juventus Stadium en propulsant sa reprise au-dessus de la barre transversale alors qu'il était étrangement seul (42e). Très peu dangereuse jusque-là, la Juventus perdait beaucoup trop de ballons pour inquiéter l'arrière-garde interiste.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Hakan Calhanoglu crochetait Fabio Miretti et déclenchait une lourde frappe aux abords de la surface mais Wojciech Szczesny détournait du bout des doigts sur sa barre transversale (48e). Contre le cours du jeu, les Bianconeri s'en remettaient alors à leurs individualités. Filip Kostic remontait le terrain sur la gauche et adressait un centre millimétré pour Adrien Rabiot aux confins de la surface adverse. Le Français enchainait directement avec une belle frappe croisée qui terminait sa course dans le petit filet opposé de André Onana (52e, 1-0). Cette ouverture du score permettait aux Juventini de prendre le contrôle de la rencontre et les joueurs de Massimiliano Allegri passaient à deux doigts de réussir le hold-up parfait. Sur le corner de Filip Kostic, Danilo, lancé, ouvrait son pied gauche pour transpercer André Onana (63e) mais la VAR intervenait pour signaler une main du défenseur brésilien et donc annuler son but (65e). A noter le retour à la compétition de Federico Chiesa, entré à la place d'Arkadiusz Milik et ovationné par les supporters turinois (73e). Peu après, Wojciech Szczesny réalisait la parade en repoussant du bout du pied la frappe de Lautaro Martinez (75e). Dans la foulée, la Juventus se procurait finalement une nouvelle occasion. Filip Kostic voyait sa demi-volée, à gauche de la surface, être détournée par André Onana sur son poteau (76e). Et finalement les coéquipiers d'Adrien Rabiot trouvait la faille une nouvelle fois pour réussir le break et se donner un peu d'air grâce à la deuxième réalisation en Serie A de Nicolo Fagioli, servi par l'intenable milieu serbe de la Juventus (84e, 2-0). Peu avant le coup de sifflet final, Federico Chiesa, lancé par Adrien Rabiot, perdait son face à face avec André Onana puis était siggnalé en position de hors-jeu (88e). Au classement, cette victoire permet aux Turinois de revenir à la 5ème place à seulement deux points du podium tandis que les Nerazzurri (7ème) perdent une place et s'enfoncent dans le ventre mou de la Serie A.