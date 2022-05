Andreï Yarmolenko quitte West Ham

Championnats européens clôturés, place au mercato estival et les premières officialisations tombent ! Dans cette optique, West Ham vient d'ailleurs d'annoncer le départ de Andreï Yarmolenko (32 ans), quatre saisons après son arrivée à Londres. En fin de contrat en juin, l'ancien ailier ukrainien de Dortmund quitte donc les Hammers au terme d'une saison compliquée, marquée par l'invasion russe de l'Ukraine.

Auteur de 13 buts en 86 matches avec West Ham, le capitaine de la sélection ukrainienne (106 sélections, 44 buts), souvent gêné par plusieurs blessures, dont une déchirure du tendon d'Achille, aura tout de même inscrit le but de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa face à Séville en huitième retour (2-0 a.p.). À noter par ailleurs qu'en plus de la retraite de Mark Noble, West Ham a également confirmé le départ du latéral droit Ryan Fredericks (29 ans), relégué sur le banc à la suite des performances de Vladimir Coufal.

We have issued the Club's Retain List of players. Andriy Yarmolenko, David Martin, Ryan Fredericks and Mark Noble will depart when their respective contracts expire on 30 June.



We would like to thank all for their hard work, commitment and wish them the very best for the future.