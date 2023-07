EdF Espoirs : la réaction de Sylvain Ripoll

Dimanche soir, l’équipe de France espoirs s’est inclinée face à l’Ukraine d’un grand Mykhaïlo Mudryk (1-3). Un échec cuisant en quart de finale pour les hommes de Sylvain Ripoll, eux qui avaient pourtant parfaitement géré leur phase de poules. Hélas, la malédiction continue, et cette énième défaite vient confirmer les doutes émis sur l’entraîneur des Bleuets. À un peu plus d’un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ancien coach de Lorient est dans une situation inconfortable : «On m’avait fixé comme objectif minimal d’aller au moins en demi-finale de cet Euro. Factuellement, ce n’est pas le cas. On va prendre un peu de recul et discuter de tout ça», avoue-t-il au micro de RMC Sport.

Malgré un début de rencontre intéressant, à l’image des percussions de Barcola, des dribbles de Cherki ou encore des ouvertures signées Enzo Le Fée, les Bleuets se sont éteints au fur et à mesure du temps. En face, les Ukrainiens ne se sont pas fait prier, à l’image de l’ailier virevoltant des Blues, Mykhaïlo Mudryk, auteur d’une sublime passe décisive. Après le match, Sylvain Ripoll est revenu sur la physionomie de la partie : «Il y a cette grosse déception mais aussi cette incompréhension de rentrer à la mi-temps en étant menés. On a eu les ballons pour mener 2-0 et après on fait deux grosses erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là. La deuxième période a été beaucoup plus compliquée, il y a un sentiment d’impuissance parce qu’on n’a pas su remettre les mêmes ingrédients qu’en première». Plus que jamais, l’entraîneur de l’équipe de France espoirs est sur la sellette.

