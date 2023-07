Euro Espoirs : la France éliminée après sa défaite contre l’Ukraine

Les choses sérieuses ont débuté pour les Bleuets. Après un premier tour réussi, l’équipe de France U21 a terminé en tête de son groupe et devait défier l’Ukraine pour une place en demi-finale de l’Euro Espoirs, une compétition qui n’a été remportée qu’une seule fois par la nation tricolore, en 1988. Avec une nouvelle génération dorée composée de Le Fée, Cherki, Barcola, Lukeba, Gouiri ou encore K. Thuram, Sylvain Ripoll avait à cœur de créer la sensation cet été.

Face à de timides ukrainiens en début de partie, les Bleuets dynamisaient le début de partie et poussaient pour rapidement ouvrir le score. Avec une première frappe de Barcola, bien détournée par Trubin (6e). Et finalement, Cherki a pu libérer les Bleuets. Le joueur de l’OL a mystifié Talovierov, après un bon centre en retrait de Barcola, avant de tromper le portier ukrainien (1-0, 19e). Alors qu’ils avaient fait le plus dur, les tricolores ont ensuite baissé de rythme et cela a profité à l’Ukraine de Mudryk.

Un grand Mykhaïlo Mudryk

L’attaquant de Chelsea s’est montré intenable et a provoqué un penalty quelques minutes plus tard, transformé par Sudakov (1-1, 32e). Les Bleuets devaient alors tout refaire, mais le réalisme manquait. À l’image de la superbe frappe enroulée de Barcola, sur le poteau (38e). Regroupé en attaque, la France s’est ensuite fait surprendre juste avant la mi-temps après une énorme erreur de placement, qui a profité à Sudakov pour s’offrir le doublé (44e), grâce à une superbe passe longue de Mudryk.

Après la pause, les Bleuets ne parvenaient plus à trouver de solution et subissaient le piège ukrainien. On pensait à l’égalisation de Wahi, mais le buteur montpelliérain était hors-jeu (81e). Et derrière, après un sublime numéro individuel, Bondarenko a effacé Lukeba avant de réaliser un sublime piqué pour tromper Chevalier (3-1, 85e). L’Ukraine file donc en demi-finale de l’Euro Espoirs 2023 et affrontera l’Espagne pour une place en finale.