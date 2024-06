PL : Chelsea et cinq clubs doivent vendre dans l’urgence

C’est une situation qui est très suivie du côté de la Premier League ces derniers mois. À la manière de la Liga et son fair-play financier strict, le championnat anglais a également fixé des règles strictes pour éviter les dérives économiques des clubs anglais. Dans ce sens, avant de planifier la saison prochaine, les clubs doivent avoir un bilan financier qui est conforme aux règles de profit et de durabilité (sur la période juin 2023-juin 2024). Et selon Sky Sports, ce n’est pas le cas de six clubs.

Selon les informations du média anglais, Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest et Leicester City sont les clubs concernés et doivent impérativement vendre avant la fin du mois de juin. Ils doivent faire entrer des sommes d’argent pour pouvoir rééquilibrer leur balance et se conformer aux règles du FPP. Dans le cas contraire, ils pourraient être lourdement sanctionnés par la Premier League. Il va donc falloir vite réussir à réaliser quelques ventes…