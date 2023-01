FA Cup : le tirage au sort complet du 4e tour, avec un potentiel Man City-Arsenal

Le tirage au sort du 4e tour de la FA Cup s’est tenu ce dimanche après-midi, avant le choc entre Manchester City et Chelsea et la fin du tour actuel en Angleterre. Il a accouché d’un potentiel duel très alléchant entre les Cityzens et l’actuel leader de Premier League, Arsenal, qui se rendra à Oxford United ce lundi soir. Autre choc éventuel dans cette 142e édition de la Coupe d’Angleterre : une affiche entre Brighton (ou Swansea) et Liverpool (ou Wolverhampton).

Manchester United recevra de son côté Blackpool à Old Trafford. Concernant les affrontements inscrits dans le marbre pour les autres clubs de Premier League, Southampton accueillera Blackpool, quand West Ham ira à Derby County, que Leicester se déplacera à Walsall et que Fulham croisera le fer avec Sunderland à Craven Cottage. Ces rencontres auront lieu le dernier week-end du mois de janvier.

