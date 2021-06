Angleterre : Ben Chilwell et Mason Mount à l'isolement

Décidemment, le coronavirus aura causé quelques soucis pendant cet Euro. Si l'Espagne et la Suède ont vu leur préparation être tronquée par des cas positifs dans le groupe, l'Ecosse a récemment annoncé le positif de son milieu de terrain Billy Gilmour.

La suite après cette publicité

Et par mesure de précaution, l'Angleterre a décidé de placer à l'isolement deux de ses partenaires à Chelsea, à savoir Ben Chilwell et Mason Mount. Ils sont donc incertains pour le match face à la République Tchèque de demain.

An update from the #ThreeLions camp... pic.twitter.com/sPwBVgvGzo