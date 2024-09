Christophe Dugarry achève Kylian Mbappé

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi soir, Christophe Dugarry est revenu sur le litige opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, ce dernier réclamant 55 M€ au club de la capitale. Si l’ex-international français a largement critiqué la position des champions de France en titre, le consultant de 52 ans en a surtout profité pour s’offrir une longue tirage sur le nouveau joueur du Real Madrid. «Depuis le début, on nous explique qu’il est mature, qu’il a une bonne élocution mais tout ça a fini par le rattraper, il se prend pour ce qu’il n’est pas. C’est catastrophique», avait d’ailleurs d’ores et déjà déclaré Dugarry il y a quelques jours. Cette fois-ci, l’ancien joueur de l’OM et des Girondins de Bordeaux en a remis une couche avec un peu plus de véhémence… «Ils nous ont pris pour des imbéciles tous les deux, le PSG et Mbappé», a tout d’abord lancé l’intéressé.

Et d’ajouter : «quand j’apprends que Mbappé était prêt à rejoindre Liverpool car il n’a pas eu ça et ça ou Silva ou Lewandowski au PSG ou je ne sais quoi mais mec tu es joueur, tu es entraîneur, tu es directeur sportif, tu es président, tu es quoi en définitive ? Moi je n’ai jamais vu ça. C’est inadmissible, je n’ai jamais vu un mec faire ça. Les plus grands des plus grands, ils étaient là pour jouer. Le problème de Mbappé, c’est ça, il a perdu toute la simplicité qui faisait sa force, il pense à son image, son oseille, à ce qu’il va dire, à ce qu’il représente avec les Bleus etc. Tu es en train d’imploser en plein vol. Il ne joue plus au foot, il ne pense plus au foot, il pense à la politique, à donner son avis, il est perdu. Tu peux être le mec le plus mature, le plus intelligent du monde, il a beau nous expliquer que non, il a été perturbé, il est perturbé et c’est normal quand on s’occupe de tout sauf du football. Il a dit qu’on ne me parle pas d’âge alors on va parler de ses performances et si on parle de ça alors il doit aller sur le banc et nulle part ailleurs car il le mérite». Cash.