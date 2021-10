La folle révélation de Javier Tebas sur le Barça et Messi

Dans un entretien accordé à la Cadena COPE, le président de la Liga s'est confié sur l'actualité du football espagnol, notamment la Super League, et a dû répondre à de nombreuses question sur l'accord avec le fonds d'investissement CVC et des discussions avec le président du FC Barcelone : « J'ai dîné en juillet chez Laporta et il a accepté de signer l'accord CVC. Je ne sais pas si Messi en est ressorti renouvelé, mais j'ai ensuite reçu un appel : "Pouvons-nous accélérer le CVC ? Le garçon (Messi) devient nerveux...". Je lui ai dit : "Le jour où il partira, Florentino va essayer de le choper" et il m'a répondu : "Non, non, j'ai de la personnalité". Derrière cela, il y a Florentino, je n'ai aucun doute. »

La suite après cette publicité

Le dirigeant de 59 ans est également revenu sur la non-prolongation de Lionel Messi, parti au Saint-Germain, qui aurait pu prolonger au Barça sans les recrues estivales selon lui : «Il y avait un accord selon lequel si ceux qui ont conclu l'accord CVC pouvaient allouer 15% de cet argent aux joueurs. A mon avis, ils auraient pu signer Messi. Laporta a signé des joueurs comme Depay, Agüero... s'il n'avait pas signé ces joueurs, Messi aurait pu rester. »