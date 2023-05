Sampdoria : une fresque en hommage à Gianluca Vialli vandalisée à Gênes

Deux actes de vandalisme ont eu lieu dans la ville de Gênes ces derniers jours contre la fresque dédiée à Gianluca Vialli, dans le quartier de Quinto, non loin de la jetée rebaptisée officieusement "Jetée de l’Amitié". Depuis le décès de l’attaquant, le 6 janvier dernier, cette jetée où Vialli et Roberto Mancini, coéquipiers, champions du monde et amis, se réunissaient pour flâner et bavarder, s’est transformée en une sorte de mémorial dédié à l’attaquant disparu il y a quelques mois. Un autel informel et profane, composé d’écharpes et de t-shirts, de rubans aux couleurs de la Sampdoria, de cadenas et de messages écrits, dédiés au joueur, a pris place dans ce coin de la ville.

Sur le mur repeint aux couleurs bleues de la Sampdoria, un tag injurieux contre les Blucerchiati y a été inscrit et le numéro 9 de l’attaquant disparu a été modifié en lettre B. Une référence claire à la possible relégation de l’équipe de Dejan Stankovic. Certaines écharpes du club ont également été brûlées. L’association des clubs de Gênes a rapidement communiqué sur ces actes : «L’association condamne avec la plus grande fermeté le vandalisme des peintures murales dédiées à Gianluca Vialli appartenant à la jetée de Quinto. Des actes de ce genre ne sont en aucun cas justifiés. La rivalité sportive ne s’exprime pas en outrageant la mémoire d’un homme, dont la mémoire appartient et continue d’appartenir à tous», est-il écrit dans la note officielle.

