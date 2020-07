Christophe Dugarry comprend les nombreuses critiques

Consultant de RMC pendant quatre ans, Christophe Dugarry a animé sa dernière émission «Team Duga» jeudi soir. Le champion du monde 1998 a donc tiré sa révérence et n'est pas près de revenir dans le monde des médias comme il l'a expliqué récemment au cours d'un entretien accordé à Télé-Loisirs. Cette fois-ci interrogé par le quotidien L'Équipe, l'ancien attaquant et milieu de terrain offensif français a accepté de revenir sur les nombreuses critiques qu'il a reçues.

«Je peux le comprendre. J'étais plus exposé et donc forcément plus clivant. Il fallait faire quoi pendant ma quotidienne ? Être lisse pendant deux heures ? Je ne sais pas faire. En me donnant autant de temps de parole, il allait forcément y avoir des choses un peu plus dures, des opinions plus fortes qu'en répondant à une question d'un présentateur sur un sujet assez rapide. À Canal+, cela ne m'a pas empêché de me chauffer avec certains comme (Raymond) Domenech ou (Noël) Le Graët. Sur RMC, il y a beaucoup plus de clashs, de buzz, ce côté grande gueule. Quand je vois que Luis (Fernandez) a tenu treize ans à ce poste à la radio... Bravo à lui ! (Rire.)», a déclaré Christophe Dugarry.