Équipe de France : Didier Deschamps prend la défense d'Ousmane Dembélé

Cela faisait presque trois ans qu’il n’avait plus porté le maillot de l’équipe de France. Pour affronter l'Ukraine (mercredi 24 mars, 20h45, au Stade de France), le Kazakhstan (dimanche 28 mars, 15h00, à Noursoultan) et la Bosnie-Herzégovine (mercredi 31 mars, 20h45, à Sarajevo), Didier Deschamps a choisi de rappeler Ousmane Dembélé (23 ans). Un signal fort qui récompense l’état de forme actuel du joueur du FC Barcelone.

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 22 matches de Liga, le champion du monde 2018 n’affiche pas une feuille de statistiques hallucinante, mais il a clairement retrouvé une place de titulaire au sein de l’attaque du Barça. Enfin épargné par les blessures à répétition, l’ancien Rennais a retrouvé du mordant, même si son manque d’efficacité lui est toujours reproché. Les joueurs du Paris Saint-Germain peuvent d’ailleurs en témoigner, bien contents de ne pas avoir eu un tueur des surfaces lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Un créateur de décalage hors pair

Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps a concédé que son protégé doit s'améliorer à ce niveau. Cependant, il lui a trouvé des circonstances atténuantes. «C’est un joueur qui a montré ses qualités très tôt. Il est encore jeune. Si on ne l’a pas vu depuis un moment, c’est qu’il n’a pas été épargné par les blessures. Il arrive aujourd’hui à enchaîner. Il pourrait marquer plus et gagner en efficacité. Il est au très haut niveau. Qu’il gagne en efficacité, ce serait une bonne chose pour lui et pour nous. En gagnant en maturité, on fait peut-être de meilleurs choix même si les attaquants ont toujours des périodes où ils sont moins efficaces que d’autres», a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

«Ousmane a toujours eu et a cette capacité de créer différences, des décalages. La zone de vérité, c’est toujours le plus difficile, mais l’important c’est sa capacité à créer des différences, à marquer et à faire marquer. Il a ses fulgurances. Qu’il puisse amener petit à petit plus de constance du début à la fin d’un match. Il est comme ça. Non pas qu’il ne peut pas progresser, mais je préfère regarder les qualités. Ils ont tous de petits défauts qu'on peut gommer. On parle quand même d’un joueur qui est au très haut depuis très jeune». Soutenu par son sélectionneur, Dembélé va tout de même devoir confirmer son renouveau catalan avec les Bleus.