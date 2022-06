France - Danemark : les compositions probables

La suite après cette publicité

Couronnée lors de la précédente édition, la France remet son titre en jeu ! Dans le cadre de la première journée du Groupe 1 de la Ligue des Nations, les Bleus accueillent le Danemark ce vendredi à 20h45 (une rencontre à suivre en live commenté). Dans un stade de France, théâtre d'un fiasco lors de la finale de la Ligue des Champions mais annoncé à guichets fermés, les hommes de Didier Deschamps, endeuillé et absent pour ce rendez-vous, tenteront de poursuivre leur série d'invincibilité et de lancer au mieux leur compétition.

Invaincue depuis son élimination prématurée lors du dernier Euro, la France reste, en effet, sur une série de neuf matchs sans défaite dont un dernier succès retentissant contre l'Afrique du Sud (5-0). Emmenés par un Karim Benzema, auréolé de sa cinquième Ligue des Champions, les Tricolores comptent bien confirmer leur statut de favori, à quelques mois seulement du prochain Mondial. De son côté, le Danemark bien qu'ayant enregistré deux défaites lors des trois derniers matches face à l'Ecosse (0-2) puis contre les Pays-Bas (2-4), arrive avec des garanties. Forts de leur Euro réussi, les Danois souhaitent ainsi confirmer leur bonne forme.

Les Bleus avec Benzema et Mbappé !

Pour cette rencontre, Guy Stéphan, présent sur le banc français pour suppléer Didier Deschamps, devrait donc aligner un 3-4-1-2. Présent dans les buts, Hugo Lloris pourrait être protégé par une défense à trois composée de Koundé, Varane, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain et bien aidés par Coman et Théo Hernandez, dans des rôles de piston, Tchouaméni et Kanté sont pressentis pour débuter la rencontre. Enfin sur le front de l'attaque, Griezmann devrait soutenir Mbappé et Benzema, alignés ensemble pour la première fois depuis le feuilleton autour de la prolongation du Bondynois.

En face, Kasper Hjulmand, déterminé à contrecarrer les plans tricolores, opterait pour un 4-3-3 plus que prometteur. Dans les cages danoises, Schmeichel devrait être protégé par un quatuor défensif composé de Mæhle, Vestergaard, Andersen et Kristensen. Dans l'entrejeu, Højbjerg, milieu de terrain des Spurs, pourrait débuter aux côtés de Delaney et Eriksen, auteur d'un incroyable retour du coté de Brentford. Devant, c'est Poulsen qui est annoncé titulaire en compagnie de Damsgaard et Skov Olsen.