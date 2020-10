Le top 10 des recrues les plus chères de l'été

La suite après cette publicité

L'argent est présent en masse dans le monde du football mais un peu moins en ce moment. Crise sanitaire et économique oblige, les clubs se sont davantage montrés raisonnables cet été. C'est d'ailleurs la première fois depuis la saison 2015/2016 qu'il n'y a pas eu de transfert à plus de 100 millions d'euros. À titre de comparaison, cet été-là, Kevin De Bruyne faisait office d'arrivée record pour près de 76 millions d'euros. Et pour cette édition 2020/2021, le transfert le plus onéreux est celui de Kai Havertz à Chelsea. Le milieu de terrain offensif allemand de 21 ans a rejoint les Blues moyennant 80 millions d'euros hors bonus. Une somme tout simplement hallucinante pour Chelsea qui classe trois joueurs dans le top 10.

On retrouve à la deuxième place Arthur Melo (24 ans) arrivé à la Juventus en provenance du FC Barcelone contre 72 millions d'euros. Le milieu brésilien fait office de recrue star du mercato des Bianconeri. Le podium est complété par une autre recrue de Serie A. Excellent avec Lille la saison dernière, Victor Osimhen (21 ans) a convaincu le Napoli de mettre 70 millions d'euros sur la table hors bonus. L'attaquant nigérian est devenu le plus gros transfert de l'histoire des Partenopei.

Trois joueurs de Chelsea dans le Top 10

En quatrième position, on retrouve un nouveau défenseur payé une fortune par Manchester City. Ainsi, Ruben Dias (23 ans) a rejoint les Sky Blues moyennant 68 millions d'euros + 3 millions d'euros de bonus et tentera de stabiliser la défense du club anglais. En cinquième position, on retrouve Miralem Pjanic qui est arrivé au FC Barcelone en provenance de la Juventus dans le cadre de l'échange avec Arthur Melo moyennant 60 millions d'euros. À la sixième place, c'est un joueur de la Juventus ... mais pour son transfert à l'Atlético de Madrid.

Prêté depuis l'hiver 2019 avec option d'achat obligatoire de 56 millions d'euros par Chelsea, Alvaro Morata a vu l'Atlético de Madrid régler cette somme avant de prêter le buteur espagnol avec option d'achat à la Juventus. Il devance d'une courte tête Timo Werner arrivé du RB Leipzig à Chelsea contre 53 millions d'euros. C'est un peu plus que son nouveau coéquipier chez les Blues Ben Chilwell. L'ancien latéral gauche de Leicester a coûté 50,2 millions d'euros au club londonien. Enfin, on retrouve deux joueurs à la neuvième place. Il s'agit de Mauro Icardi parti de l'Inter Milan au Paris Saint-Germain et Thomas Partey débauché par Arsenal à l'Atlético de Madrid. Les deux joueurs ont coûté 50 millions d'euros.

Le classement des 10 plus gros transferts de l'été :

1) Kai Havertz - 80M€ du Bayer Leverkusen à Chelsea

2) Arthur Melo - 72M€ du FC Barcelone à la Juventus

3) Victor Osimhen - 70M€ du Lille OSC au Napoli

4) Ruben Dias - 68M€ de Benfica à Manchester City

5) Miralem Pjanic - 60M€ de la Juventus au FC Barcelone

6) Alvaro Morata - 56M€ de Chelsea à l'Atlético de Madrid

7) Timo Werner- 53M€ du RB Leipzig à Chelsea

8) Ben Chilwell - 50,2M€ de Leicester à Chelsea

9) Thomas Partey - 50M€ de l'Atlético de Madrid à Arsenal

9) Mauro Icardi - 50M€ de l'Inter Milan au Paris Saint-Germain