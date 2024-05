São Paulo : un club veut rapatrier James Rodríguez en Europe

Tout semblait pourtant annoncer une belle histoire romantique. A l’image des autres stars sud-américaines (Cavani, Hulk, Marcelo, Vidal…), l’ancien joueur du Real Madrid et du FC Porto, James Rodríguez (32 ans), avait décidé, en juillet dernier, de quitter l’Europe une bonne fois pour toute et ainsi rejoindre le Brésil pour porter les couleurs du mythique club de São Paulo aux côtés de Lucas Moura et Rafinha. Le Colombien espérait que ce retour sur le continent allait lui permettre de mieux rebondir après des passages à l’Olympiakos en Grèce et à Al-Rayyan au Qatar, deux aventures d’une petite saison conclues par une résiliation de contrat. Accueilli comme une rockstar dans les rues de São Paulo, rien ne laissait présager à un nouveau cauchemar pour le natif de Cúcuta, lui qui avait pris le temps de décrire son traumatisme vécu au Qatar. Malheureusement, James Rodríguez pourrait bien replier bagages prochainement malgré quelques étincelles positives de son espade brésilienne marquée par une Coupe du Brésil remportée.

Il y a un peu plus de deux mois, James Rodríguez a exprimé son intérêt à rejouer en Liga. Le Colombien qui, pendant son séjour au Real Madrid, a disputé 85 matchs, marqué 29 buts et délivré 27 passes décisives en première division espagnole. Désormais, il aurait suscité l’intérêt du Celta de Vigo, qui devra envoyer une offre formelle à São Paulo, club avec lequel le milieu de terrain a un contrat jusqu’en 2025. La direction n’aurait aucun problème à le laisser partir, comme Julio Casares, président de l’équipe paulista, l’a indiqué récemment : «Il n’est pas inscrit mais il a déjà aidé beaucoup São Paulo. L’arrivée de James a rendu São Paulo compétitif et attractif avec l’arrivée de Lucas. Ensuite, São Paulo est devenu le protagoniste d’importantes signatures. Le joueur n’est parfois pas sur le terrain pour des raisons physiques ou d’entraînement. Si James part, ce sera aussi naturel qu’à son arrivée», a déclaré le dirigeant lors d’un événement d’aide aux personnes touchées par les inondations à Porto Alegre.

Retour en Liga pour James ?

Au sujet d’un retour en Espagne, l’ancien joueur de l’AS Monaco a toujours été très clair : «Quand vous arrivez en équipe nationale, vous devez toujours bien faire les choses et à l’avenir pourquoi ne pas pouvoir revenir en Liga, une ligue dans laquelle j’ai toujours voulu jouer et rejouer. Pourquoi ne puis-je pas revenir en arrière ?» a déclaré James à Teledeporte, en mars, après que la Colombie ait battu l’Espagne en match amical. L’information selon laquelle le Celta de Vigo cherche à signer James Rodriguez a été divulguée par les journalistes de la Globo Esporte qui ont assuré que le club espagnol devait maintenant formaliser sa proposition pour que les Brésiliens puissent prendre une décision concrète. L’entourage du Colombien ne veut néanmoins pas se précipiter, pas en sachant qu’avec la Copa América à venir, il pourrait susciter l’intérêt d’un plus grand nombre de clubs en fonction de ses performances avec sa sélection. D’ailleurs, selon la presse brésilienne, l’entourage du joueur a travaillé sur son avenir ces derniers mois, au contact de certaines écuries de MLS et du Mexique.

En Espagne, en tout cas, on se prépare activement au mercato. Marco Garcés, directeur du football du Celta de Vigo, a assuré que l’intention est de constituer un effectif de 23 joueurs, dont 5 seront des jeunes, et l’idée est que chaque poste soit doublé. Il a également évoqué le budget à disposition lors du prochain mercato. Compte tenu de la valeur actuelle de James qui est fixée à 4,5 millions d’euros selon Transfermarkt, l’international colombien entrerait dans les options envisagées par le club : «Nous espérons être dans un budget similaire à la dixième place dans les limites salariales de la Liga (environ 100 millions d’euros). Depuis que Marián a pris ses fonctions, la ligne directrice est de mettre tout l’argent sur la table. Nous ne sommes pas obligés de réaliser une vente avant le 30 juin», a ajouté le dirigeant. James Rodríguez pourrait devenir le troisième joueur colombien de l’histoire du Celta après le gardien Luis Gerónimo López et le défenseur Jeison Murillo.