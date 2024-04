L’ascension fulgurante d’Ilan Jourdren

Mission accomplie pour l’équipe de France U16 ! À l’occasion de la 51e édition du Mondial de Montaigu, compétition qui met aux prises les meilleures équipes nationales des moins de 17 ans, la sélection nationale a remporté la grande finale en dominant le Mexique sur le score de deux buts à zéro. Il fallait attendre la 45e minute de jeu au Complexe sportif Maxime Bossis de Montaigu pour voir les Bleuets prendre à revers la meilleure défense du tournoi par l’intermédiaire d’Ilyas Azizi avant que Paul Eymard ne mette les siens à l’abri avant l’heure de jeu (52e).

Ainsi, les hommes de Lionel Rouxel ont décroché leur premier trophée de l’année 2024 et ont surtout mis fin à une disette de 18 ans, succédant ainsi à la génération 1990 de Mamadou Sakho. «C’est une étape importante, ce passage en sélection à Montaigu les marquera dans leurs vies de jeune footballeur et de jeune homme. Je suis aussi content pour la Fédération car on a écrit une ligne de plus dans l’histoire de ce tournoi, que l’on n’avait plus gagné depuis 2006. Aucun de mes joueurs n’était né», a déclaré le sélectionneur français à l’heure de dresser le bilan de son équipe, fraîchement titrée. De surcroît, les paroles du technicien de 53 ans résonneront longtemps dans l’esprit d’Ilan Jourdren.

Les Bleuets ? Un tremplin pour Ilan Jourdren !

En effet, le jeune portier tricolore a été l’un des grands artisans de la belle épopée des Bleuets en Vendée. Dans la lignée ce qu’il a pu démontrer depuis l’ouverture du tournoi, notamment lors de la demi-finale contre l’Argentine remportée 2 buts à 1 par ses coéquipiers, le Montpelliérain a plus que tenu son rang face aux Mexicains. Bien qu’il ait passé un premier acte plutôt tranquille, le fils de Geoffrey Jourdren s’est illustré d’une splendide claquette au-dessus de sa transversale sur une tentative de volée acrobatique adverse au point de penalty (61e). Permettant à son équipe de conserver son avantage au tableau d’affichage, le principal intéressé enregistrait au passage son premier clean-sheet dans le tournoi avant d’être auréolé du titre de meilleur gardien du Mondial au coup de sifflet final.

Vigilant sur sa ligne, à l’aise dans les airs et juste dans ses relances au pied, Ilan Jourdren coche toutes les cases du talent en devenir et gravit les échelons à vitesse grand V. Convoqué pour un stage de présaison avec les U15 à Clairefontaine en mai 2023, l’Héraultais a été l’un des rares éléments issus du centre de formation de Montpellier (aux côtés du jeune Robin Thiland Hérard) a figuré dans le groupe de Lionel Rouxel à l’automne dernier avant d’être appelé à nouveau lors des premières échéances des Bleuets en 2024. Lors d’un tournoi de développement UEFA organisé en Turquie, Ilan Jourdren a crevé l’écran en stoppant trois penaltys face à la sélection espagnole, le 1er mars. C’est donc en toute logique que l’ex-sélectionneur des U19 lui a renouvelé sa confiance à l’occasion du tournoi de Montaigu. Un choix qui s’est avéré payant.

Ilan Jourdren force l’admiration de son père

Véritable phénomène de précocité, Ilan Jourdren marche sur les pas de son père, qui ne tarit pas d’éloges à son égard. «Au début, c’était simplement du plaisir. Mais aujourd’hui, ça devient sérieux. Ce sont les U17 Nationaux. Mais il faut savoir rester à sa place, pour lui et pour moi aussi. Cela peut être compliqué quand je l’appelle fils. Mais maintenant, c’est Ilan. Quand je vais débriefer son match auprès des autres. Je dis 'le p’tit Jourdren’. Il faut savoir faire la part des choses entre le terrain et la maison. En fait, il aurait dû être nul (rires). Comme ça, il aurait été viré et on n’aurait pas eu de soucis. Le problème, c’est qu’il est bon», concédait Geoffrey Jourdren, homme comptant plus de 300 apparitions en Ligue 1 et désormais reconverti comme entraîneur des gardiens U14 et U17 Nationaux à Montpellier. Voué à un bel avenir, Ilan Jourdren peut donc espérer se frayer un chemin au plus haut niveau, quitte à faire mieux que son paternel ? Affaire à suivre…