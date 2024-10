Le président émirati gracie les joueurs du Zamalek reconnus coupables d’agression

Le président des Émirats arabes unis Sheikh Mohammed bin Zayed a décidé de gracier les joueurs de Zamalek, Mustafa Shalaby, Nabil Emad et le manager Abdul Wahed El Sayed. D’après l’agence de presse émiratie (WAM), ces derniers ont été accusés d’avoir agressé plusieurs membres de la sécurité lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Égypte entre le Zamalek et les Pyramids, le 20 octobre dernier.

Les trois hommes avaient été jugés coupables par le tribunal pénal d’Abu Dhabi et avaient été condamnés à un mois de prison ainsi qu’à une amende de 200 000 dirhams (18 791 euros). « Le tribunal pénal d’Abu Dhabi a condamné trois accusés dans l’affaire de l’agression lors du match du Zamalek Club à un mois de prison et à une amende de 200 000 dirhams chacun. Ils ont été reconnus coupables d’avoir commis l’infraction d’atteinte à la sécurité des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont également commis des actes susceptibles de troubler l’ordre public et d’inciter à l’émeute devant les supporters lors du match de football entre Zamalek et Pyramids, qui s’est déroulé à Abu Dhabi le 20 octobre », avait annoncé le club égyptien sur sa page Facebook officielle.