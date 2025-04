Kylian Mbappé est un grand fan de foot féminin

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, était l’acteur principal d’une interview à coeur ouvert ce dimanche. En effet, sur les antennes de La Sexta en Espagne, le capitaine de l’Equipe de France a abordé tous les sujets, dont le football féminin. Il a reconnu suivre de très près les joueuses et le quotidien des grandes équipes féminines :

«Oui, je suis l’équipe de France et le championnat. Ici, je ne connais que le Real Madrid et Barcelone», a-t-il avoué. Voilà un soutien de plus pour nos Bleues et le développement du football féminin.