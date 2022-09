PSG : les premiers mots de Carlos Soler

La suite après cette publicité

A quelques heures de la fin du mercato estival en France, le Paris Sant-Germain a officialisé ce jeudi la signature du milieu de terrain espagnol Carlos Soler en provenance de Valence. L'international de la Roja (9 sélections, 3 buts) s'engage pour les cinq prochaines saisons avec le club de la capitale, qui a déboursé un peu plus de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Dans le communiqué du PSG, la dernière recrue estivale parisienne s'est déjà réjoui de son arrivée : « Je suis très heureux ! C'est une nouvelle aventure dans ma carrière, et je me sens très fier et impatient à l'idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers, de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot. Mardi, nous jouons notre premier match de Champions League au Parc des Princes, et ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. Je suis sûr que ce sera une grande fête pour tout le monde et pour les supporters. »