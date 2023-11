Le vestiaire du FC Barcelone est au bout du rouleau !

Le FC Barcelone traverse un moment compliqué. Ce n’est pas Foot Mercato qui le dit, mais Xavi et ses joueurs, qui se sont exprimés de façon assez claire après la défaite face au Shakhtar mardi soir. « Nous traversons un mauvais moment au niveau du jeu, des pertes de balle et de notre façon d’attaquer. On a fait un des pires matchs de ces dernières années sur le plan tactique. C’est un problème mental. Il faut faire un reset. Nous ne sommes pas à l’aise dans le jeu. C’est une mauvaise sensation qu’on a dans le vestiaire, et moi aussi en tant que coach », a par exemple lancé le coach barcelonais. Il faut dire que si le bilan comptable reste plus que correct, tant en Liga qu’en Ligue des Champions, les sensations laissées sur la pelouse sont assez médiocres…

Il faut dire que l’équipe affiche une animation offensive assez morose. Faible et peu agressive à la récupération du ballon, elle est ensuite en difficulté lorsqu’il faut produire du jeu. Et comme l’explique le média catalan Sport ce mercredi, l’effectif barcelonais est très fatigué. Le groupe barcelonais est conscient qu’il n’est pas au niveau attendu en ce moment, et, comme l’avait expliqué Xavi, estime avoir besoin d’un reset à tous les niveaux.

Dans le dur sur le plan mental

Surtout, le média indique qu’au niveau mental, c’est difficile. L’équipe est touchée et n’a pas vraiment le moral, ce qui se traduit ensuite sur le terrain par un jeu bien moins fluide, moins de prise de risques et, forcément, plus d’erreurs. On peut le dire, les joueurs du Barça sont, pour beaucoup, au fond du trou, même si en interne on ne veut pas encore céder au dramatisme et on considère qu’il n’y a pas encore de raisons de crier à la crise.

Le groupe blaugrana considère que cette trêve internationale de novembre tombe à pic, et qu’elle va permettre aux joueurs de respirer et de reprendre des forces, avant de continuer avec ce calendrier plutôt infernal. Ce week-end, avant de partir en sélection, les troupes de Xavi vont avoir un rival plutôt simple face à eux : Alavés, promu cette saison et quatorzième au classement de la Liga. Tout autre résultat qu’une victoire plongerait cette fois bien, plus ou moins officiellement, le Barça dans la crise…