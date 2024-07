L’Equipe de France célèbre les résultats des élections législatives !

Alors que l’Équipe de France continue de se préparer avant la grande rencontre prévue mardi soir contre l’Espagne, dans le cadre des demi-finales de l’Euro 2024, les joueurs de Didier Deschamps se sont accordés une parenthèse extrasportive nécessaire ce dimanche soir dans un contexte particulier. En effet, près de 50 millions d’électeurs français inscrits sur les listes étaient appelés aux urnes ce 7 juillet 2024 pour un vote historique après les résultats du Rassemblement National au premier tour le 30 juin dernier. Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron le 9 juin dernier suite à la déception de son parti politique aux élections européennes, la politique s’est invitée sur la pelouse et surtout dans le quotidien des Bleus pendant cet Euro 2024.

Alors que le premier tour avait vu le Rassemblement National arriver pour la première fois de son histoire en tête d’un premier tour de législatives, cumulant avec ses alliés un résultat inédit de 33 % des suffrages exprimés, le second tour de cette élection anticipée a en effet rabattu les cartes. Selon les premières estimations délivrées par Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP, le Nouveau Front populaire, coalition des partis de gauche, a créé la surprise en récoltant entre 172 et 192 sièges, devant le parti Ensemble d’Emmanuel Macron avec 150 et 170 députés. Le Rassemblement national encaisse un revers surprenant, en chutant à la 3ème position avec un total d’élus estimés entre 132 à 152. Les réactions n’ont pas tardé à se faire entendre au sein de l’Équipe de France. Depuis plusieurs semaines, Jules Koundé, Kylian Mbappé ou encore Aurélien Tchouaméni étaient invités à utiliser leur plateforme pour délivrer des messages à la jeunesse et plus largement au pays.

Des Bleus soulagés !

Très souvent impliqué dans les sujets sociétaux, Jules Koundé n’a pas attendu très longtemps avant de communiquer. Il a été l’un des premiers à réagir à la victoire de l’union de la gauche : «Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite», a tweeté le défenseur français Jules Koundé qui avait déjà réagi à de multiples reprises durant l’Euro en Allemagne. Mais il n’est pas le seul à avoir publié un message politique en ce dimanche soir.

En effet, le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, a également réagi aux premiers résultats de ces élections législatives : «La victoire du Peuple», a-t-il sobrement écrit avec une grande portée symbolique. Le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, a sorti plusieurs émojis en applaudissant et célébrant le peuple français ayant fait barrage à la montée du Rassemblement National lors des deux derniers scrutins. Le joueur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a republié en story la mythique photo de lui tout sourire sur le banc, lors du match retour contre le FC Barcelone en Ligue des Champions cette année, comme un clin d’œil. Les Bleus vont vivre une fin d’Euro très symbolique…