Naples remporte la Serie A après 33 ans d’attente !

Une étiquette de loser ça colle à la peau et pour le Napoli cela faisait bien trop longtemps. Depuis de gros problèmes notamment financiers au début des années 2000, les Partenopei étaient descendus jusqu’en Serie C bien loin de la génération guidée par Diego Armando Maradona qui régnait en Serie A avec les sacres de 1987 et 1990, les deux seuls titres de l’histoire du club. Mais Naples est un club éternel et la formation de Campanie est revenue rapidement sur le devant de l’échiquier national sans pour autant aller chercher le Scudetto. Deuxième en 2013, 2016, 2018 et 2019, mais aussi troisième en 2011, 2014, 2017 et 2022, le Napoli a longtemps échoué lors de la dernière ligne droite, mais pas cette fois.

Dans une saison à hauts risques où le club a perdu Kalidou Koulibaly (Chelsea), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Lorenzo Insigne (Toronto) ou encore Dries Mertens (Galatasaray), le Napoli était en pleine transition avec les recrutements dans le même temps de Kim Min-Jae (Fenerbahçe), Khvicha Kvaratskhelia (Dinamo Batumi), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Giovanni Simeone (Hellas Vérone) ou encore Mathias Olivera (Getafe). Des recrues qui auront impulsé une nouvelle dynamique avec Kim Min-Jae nouvel homme fort de la défense et Khvicha Kvaratskhelia comme leader offensif. Le Géorgien auteur de 12 buts et 10 offrandes en Serie A a d’ailleurs formé un duo de choc avec Victor Osimhen (21 buts et 5 offrandes) tout au long de la saison et s’est même vu affublé du surnom de Kvaradona.

Un cavalier seul

Une belle histoire écrite cette saison par le Napoli qui aura livré des moments forts en Serie A. Débutant par des succès éclatants contre l’Hellas Vérone (5-2) et Monza (4-0), le Napoli sera ensuite accroché par la Fiorentina (0-0) et Lecce avant de lancer une série de 11 victoires en Serie A. S’offrant la Lazio (2-1) puis l’AC Milan (2-1) pour prendre la tête de Serie A après 7 journées pour ne plus la laisser, le Napoli s’offrira notamment l’AS Roma (1-0) ou l’Atalanta (2-1) pour terminer invaincu sur la fin d’année 2022. La reprise face à l’Inter Milan sera l’occasion de la première défaite de la bande de Luciano Spalletti (1-0) mais Naples rebondira parfaitement. Recevant la Juventus pour la 18e journée, le Napoli écrase 5-1 la Vecchia Signora et repart de l’avant.

8 victoires de rang ensuite et des succès de prestige contre l’AS Roma (2-1), l’Atalanta (2-0) ou la Juventus (1-0) plus tard, le Napoli se présentait avec 17 points d’avance sur son dauphin laziale à 7 journées de la fin de la saison. Ce dimanche la fête semblait se dessiner avec une défaite de la Lazio contre l’Inter Milan (3-1). Par conséquent, il fallait s’imposer face à la Salernitana pour être sacré. Sur sa pelouse du Stadio Diego Armando Maradona, le Napoli a trouvé la faille peu après l’heure de jeu grâce à Mathias Oliveira (62e) mais un magnifique but de Boulaye Dia (84e) est venu gâcher la fête (84e).

Dés lors, le Napoli comptait 18 points d’avance sur la Lazio à six journées de la fin. Il ne fallait plus qu’un point au Napoli ou une contre performance de la Lazio pour concrétiser la domination totale des Partenopei sur cette saison 2022/2023. Si la Lazio a retardé, un peu plus, l’échéance en s’imposant (2-0), mercredi soir, face à Sassuolo, le Napoli, accroché par l’Udinese (1-1 avec le but égalisateur et donc du titre signé Victor Osimhen), a finalement scellé le sort de cet exercice 2022-2023. Avec 16 points d’avance à cinq journées de la fin, la formation napolitaine ne peut plus être rattrapée et peut donc enfin savourer le troisième scudetto de son histoire, 33 ans après le sacre de Diego Armando Maradona avec les Partenopei.