İlkay Gündoğan élu joueur du mois de janvier en Premier League

À 30 ans, İlkay Gündoğan est probablement dans la forme de sa vie. Auteur de cinq buts en janvier avec Manchester City en Premier League, le milieu de terrain allemand a été élu joueur du mois.

Cette saison, l’ancien joueur de Dortmund est un élément clé du onze de départ de Pep Guardiola. Titulaire à 15 reprises dans cet exercice, il contribue à la très bonne saison des Citizens, actuellement leaders du championnat anglais.

With 𝗙𝗜𝗩𝗘 goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...



✨ @IlkayGuendogan ✨#PLAwards pic.twitter.com/5urEV0mgmB