OL : le message énigmatique de Memphis Depay

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets ce dimanche face à Reims lors de la très nette victoire des Lyonnais 3-0, Memphis Depay n’en est pas moins resté décisif, en offrant le premier but de la rencontre à Karl Toko Ekambi. Avec cette victoire ô combien importante, les Gones ne sont plus qu’à deux longueurs du PSG, leader du championnat.

Malgré cela, à l’issue de la rencontre, l’attaquant néerlandais a été l’auteur d’un tweet assez énigmatique, où il écrit : «Vous m'apprécierez quand je serai parti. Profitez de votre dimanche». Un message pour le moins étrange, qui arrive d’autant plus après une victoire, et qui ne devrait pas laisser insensibles les supporters lyonnais. Rappelons que Memphis Depay est en fin de contrat en juin prochain, et qu'il a été proche d'un transfert au Barça lors du dernier mercato.