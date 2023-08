West Ham a contacté Séville pour Youssef En-Nesyri

Sur les derniers jours de mercato, West Ham a décidé de passer la seconde. Après avoir échappé de peu à la relégation la saison dernière, la direction londonienne a conscience que plusieurs joueurs doivent venir renforcer l’équipe aussi bien défensivement qu’offensivement.

Dans ce sens, nous vous révélions il y a plusieurs jours que des profils bien précis avaient été ciblés par le Hammers. Outre Mohamed Kudus ou encore Jeremy Doku qui se rapproche de plus en plus de Manchester City, la direction cherche deux attaquants pouvant jouer en pivot et avec un bon jeu dos au but pour épauler les ailiers.

Séville réclame 33 millions environ

Selon nos informations, une réunion a eu lieu dans ce sens avec le PSG pour Hugo Ekitike. Le directeur sportif Luis Campos a ainsi échangé avec Tim Steiden et les discussions sont jugées positives surtout que West Ham a les moyens de s’aligner sur le salaire du joueur et le montant réclamé par le PSG. Mais ce n’est pas le seul attaquant pisté.

Toujours selon nos indiscrétions, West Ham est aussi très intéressé par l’international marocain Youssef En-Nesyri. Les Hammers ont déjà contacté l’entourage du joueur ainsi que Séville. Titulaire indiscutable, le Marocain pourrait tout de même quitter l’Andalousie comme Yassine Bounou puisque son club a besoin d’argent. Séville réclame ainsi 33 millions pour laisser partir son meilleur buteur. Le dossier de l’attaquant de 26 ans n’est pas lié à celui d’Hugo Ekitike.