L'Atlético de Madrid a pris sa décision pour Antoine Griezmann

Une épine dans le pied du FC Barcelone. Loin d'être convaincant lors de son passage en Catalogne, Antoine Griezmann (31 ans) a été prêté pour deux ans à l'Atlético de Madrid l'été dernier. L'idée était qu'il se relance et surtout qu'il permette aux Culers, dans le dur financièrement, de récupérer des liquidités. En effet, les Blaugranas et les Colchoneros s'étaient entendus sur une option d'achat fixée à 40 millions d'euros.

Le Barça est remonté

Mais un an plus tard, les deux clubs ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. En effet, les pensionnaires du Camp Nou s'inquiètent et sont remontés contre les Madrilènes. Selon eux, le club de la capitale veut leur faire un sale coup. En effet, l'option d'achat deviendra automatique seulement si le champion du monde 2018 dispute 50% des matches des Rojiblancos durant les deux saisons où il est prêté. Pour qu'un match soit comptabilisé, Grizi doit être sur le pré au moins pendant 45 minutes.

Ce qui n'a pas été le cas depuis le début de saison. En effet, il a joué 30 minutes face à Getafe lors de la première journée. La suivante, Diego Simeone ne l'a utilisé que 29 minutes face à Villarreal. Ce qui n'arrange pas le Barça, qui estime que le coach de l'Atlético applique les ordres de sa direction pour ne pas payer l'option d'achat de 40 millions d'euros. Car si les Madrilènes ne la lèvent pas, Antoine Griezmann reviendra à Barcelone l'été prochain.

L'Atlético a scellé le sort du Français

Rappelons qu'il est lié aux Catalans jusqu'en 2024 et qu'il touche un juteux salaire de 20 millions d'euros brut par an. Un salaire impossible à payer pour le club de Joan Laporta. Du côté de Madrid, on est beaucoup plus calme, même si on a demandé à Grizi de baisser son salaire et qu'il a refusé estimant que les clubs doivent régler ce point entre eux. Hier, après le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions, le président Enrique Cerezo a fait une mise au point sur ce dossier.

Un dossier chaud puisque l'avenir du Français, que les fans de la Real Sociedad rêvent de faire revenir, est au centre des débats. «Griezmann est un joueur important de l'effectif et je pense qu'étant un joueur de l'effectif, il est dans l'effectif. Il ne peut pas partir», a tranché le président madrilène. Autant dire que la fin du mercato devrait être moins animée pour Antoine Griezmann, dont le cas sera de nouveau au coeur des débats les prochaines semaines.