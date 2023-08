Barça : Sergio Aguero dévoile les coulisses de la non-prolongation de Messi en 2021

Beaucoup d’amoureux du football fantasment sur une carrière passée dans une seule équipe à l’instar de Francesco Totti à la Roma. Avec notamment les propositions salariales XXL offertes à travers le monde, il n’existe plus de star qui, à l’image de l’Italien, puissent mener à bien ce dessein. Lionel Messi aurait pu faire partie de cette caste de joueurs. Pourtant, en proie à des problèmes financiers, le Barça n’avait pas pu offrir un salaire digne de ce nom à la Pulga, qui a décidé de quitter le club libre en 2021 et rejoindre le PSG. Un crève-cœur pour de nombreux fans catalans qui ont ainsi vu l’un des meilleurs joueurs de leur histoire partir. Au moment de partir, le septuple Ballon d’Or avait d’ailleurs fait la confidence que son premier choix était forcément de rester en Catalogne pour y finir sa carrière.

Sergio Aguero peut en témoigner. Alors que le Kun avait rallié la Catalogne cette même année, il avait également disputé la Copa America avec son grand ami. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la légende de Manchester City a été au premier rang de cette attente interminable pour Messi : «Pendant la Copa América, Messi avait le maillot du Barça dans la salle d’entraînement. Tous les 3 jours, il me disait : "Je pense qu’ils ont déjà renouvelé le contrat, tu vas devoir me prendre en photo pour l’annonce officielle". Chaque fois que nous étions prêts, ils lui disaient que nous ne l’étions pas encore.» Malgré cette situation inconfortable, Lionel Messi était quand même parvenu à remporter la Copa America cet été-là, après trois finales perdues dans la compétition avec l’Albiceleste en 2007, 2015 et 2016.