Real Madrid : Rodrygo prévient le Barça et l'Atlético

Actuellement troisième de Liga avec 60 points, le Real Madrid croit toujours en ses chances de titre. Invaincue depuis le 6 février, l'équipe entraînée par Zinedine Zidane veut poursuivre sur sa lancée et compte bien profiter de la trêve internationale pour recharger les batteries. Ce que fait Rodrygo, qui a profité de cette pause pour se confier lors d'un entretien accordé au site officiel des Merengues. Le Brésilien a notamment évoqué la course au titre et il a envoyé un message aux adversaires des Madrilènes.

«Tout le monde peut voir que nous nous battons jusqu'à la fin de chaque match. Cet écusson du Real Madrid nous oblige à nous battre jusqu'au bout. Peu importe le nombre de points que nous avons à rattraper sur l'Atlético et le Barça, nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Liverpool sera aussi vraiment difficile à jouer en Ligue des champions, mais nous travaillons très dur pour tout ce qui va arriver et nous espérons pouvoir passer au tour suivant». Le message est passé !