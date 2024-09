EdF : la belle statistique d’Antoine Griezmann

Après une décennie en équipe de France A, Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale. Le natif de Mâcon a annoncé la nouvelle ce lundi. Ce qui a surpris pas mal de monde, notamment ses coéquipiers chez les Bleus. Mais tous saluent son parcours incroyable.

La suite après cette publicité

En 137 sélections, le joueur de l’Atlético de Madrid aura marqué 44 buts et délivré 38 offrandes. Il est aussi le joueur tricolore le plus décisif lors des compétitions majeures (Coupe du monde et Euro), à égalité avec Michel Platini (14 buts, 4 passes décisives). En effet, Stats Foot révèle qu’il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises et qu’il a donné 7 assists. Comme "Platoche", il a été décisif pour les siens à 18 reprises. Griezmann est aussi le footballeur français ayant joué le plus de rencontres (36 apparitions) en compétition majeure avec les Bleus.