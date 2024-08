Le constat sans concessions de Carlo Ancelotti sur le niveau du Real Madrid

Le Real Madrid n’y arrive pas. Malgré l’arrivée d’une nouvelle star offensive, le Français Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole est cinquième du classement de Liga, avec seulement une victoire en trois matches. Il n’y a pas encore le feu au lac, car la saison est longue. Cependant, après les débuts réussis des Galactiques 2.0 en Supercoupe d’Europe, les médias espagnols ne cachent pas leur frustration en voyant la Casa Blanca ronronner sur le terrain.

Un constat qui fâche. Le rival blaugrana a déjà quatre points d’avance et la Ligue des Champions se profile à l’horizon (Madrid affrontera le Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest). Ajoutez à cela l’indisponibilité de Jude Bellingham et vous obtenez une équipe en zone de turbulences. Interrogé en conférence de presse à l’issue du match d’hier, Carlo Ancelotti n’a pas caché que son Real Madrid était encore très loin de répondre à ses attentes.

Ancelotti n’y arrive pas

« La première mi-temps a été mauvaise. Nous manquons d’équilibre. Nous devons trouver une solution rapidement. Je n’ai pas remarqué d’amélioration par rapport au match de Majorque. Nous ne sommes pas une équipe solide. C’est difficile pour nous d’être aussi solides que l’année dernière. Nous devons nous améliorer rapidement. Je dois être plus clair sur la stratégie à mettre en place sur le terrain. C’est plus compliqué que prévu, nous devons travailler pour arriver là où nous voulons être. Ces matches m’ont montré beaucoup de choses à améliorer, c’est ça qui est bien », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Je ne vois pas de manque de caractère ou de problèmes d’attitude. C’est juste que parfois vous ne trouvez pas la meilleure façon de jouer. Je dois être plus clair sur la stratégie, pour donner de la clarté aux joueurs. Quand il y a un problème, c’est l’entraîneur qui doit prendre la responsabilité de trouver une solution. Et je le ferai. Je dois chercher la solution, pas les joueurs. C’est la responsabilité de l’entraîneur de faire en sorte que l’équipe recommence à bien jouer et à être solide. Au milieu, nous ne sommes pas compacts et il y a beaucoup de distance entre les lignes. Nous devons être plus solides et récupérer le ballon ». Le message est passé.