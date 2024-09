Jérémy Ménez met un terme à sa carrière

Clap de fin pour Jérémy Ménez. À 37 ans, l’ailier a décidé de raccrocher les crampons. Il en a fait l’annonce sur la chaîne Youtube La Zone. «Jouer, c’est fini. Je ne l’ai dit à personne encore. Je vais rester dans le foot je pense, pourquoi pas avec les jeunes ou dans un staff, je vais passer mes diplômes. On va s’ouvrir une porte», révèle le joueur formé et révélé à Sochaux entre 2004 et 2006. Sa dernière aventure professionnelle aura eu lieu à Bari en Serie B, qu’il a quitté l’été dernier à la fin de son contrat après avoir été victime en août 2023 d’une rupture des ligaments croisés. Les blessures ont sans doute pesé dans cette décision de prendre sa retraite sportive.

«Ça fait 20 ans que je suis professionnel, j’arrivais à saturation. J’ai beaucoup voyagé, j’ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de pays, mes enfants sont ici (en France). Je n’avais plus trop l’envie de continuer à jouer et ça n’aurait pas été respectueux envers un club de continuer sans avoir envie donc j’ai préféré arrêter et me concentrer sur le futur» poursuit celui qui fait partie de la fameuse génération 87, celle championne d’Europe U17 en 2004 contre l’Espagne de Gerard Piqué et de Cesc Fabregas en compagne de Karim Benzema, Samir Nasri et Hatem Ben Arfa. En plus de Sochaux et Bari, l’international français (24 sélections, 2 buts) est passé par Monaco, la Roma, le PSG, l’AC Milan, Bordeaux, puis Antalyaspor, Club America au Mexique, le Paris FC et la Reggina.