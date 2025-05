Chelsea : le message ambitieux d’Enzo Maresca

Soirée de fête pour Chelsea mercredi soir avec la victoire 4-1 contre le Real Betis Balompié en finale de la Ligue Europa Conférence. Une nouvelle Coupe d’Europe remportée pour les Blues qui inscrivent ainsi leur nom au palmarès de cette compétition pour la toute première fois. Après la rencontre, le coach Enzo Maresca a envoyé un message ambitieux pour la suite.

La suite après cette publicité

«Je suis très fier et très heureux. Je sais que les supporters le méritent, ils attendent depuis des années de bons moments. Le club a investi beaucoup d’argent, alors eux aussi ont attendu. J’espère que cela pourra être un point de départ et que nous pourrons commencer à créer quelque chose d’important. L’objectif pour la saison prochaine ? On va réessayer. On va en profiter pendant une semaine environ, puis on va commencer à se projeter» a-t-il déclaré. À partir de mi-juin Chelsea sera d’ailleurs engagé en Coupe du Monde des Clubs.