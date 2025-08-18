Le Bayern Munich veut saisir la très belle opportunité Christopher Nkunku !

Quel avenir pour Christopher Nkunku ? Figurant parmi les talents les plus convoités d’Europe, l’international français (14 sélections, 1 but) continue de faire parler durant ce mercato estival. Déterminé à relancer sa carrière au plus haut niveau, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait bien vivre un tournant décisif cet été. Alors que plusieurs clubs de renom se sont positionnés, le Bayern Munich serait ainsi prêt à passer à l’action dans les prochains jours.

Le Bayern en embuscade, Chelsea fixe le prix

Selon nos dernières informations, le champion d’Allemagne en titre suit, en effet, de près la situation de Nkunku et envisagerait sérieusement une offensive. Le club bavarois, désireux de renforcer son secteur offensif avec un profil polyvalent et créatif, voit en Nkunku une opportunité en or. Chelsea, de son côté, a fixé un prix clair : un transfert compris entre 40 et 50 millions d’euros.

Un montant jugé raisonnable pour un joueur de ce calibre, dont le potentiel reste intact malgré des derniers mois plus mitigés. Les dirigeants munichois apprécient son profil, sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs, et surtout, sa connaissance de la Bundesliga, où il avait brillé avec Leipzig. À noter toutefois que les Bavarois ne sont pas seuls sur le dossier.

Nkunku veut la Ligue des Champions et vise le Mondial 2026

Newcastle, l’Inter Milan et le Bayer Leverkusen sont également sur les rangs. Le club italien, qui s’était concentré sur le dossier Ademola Lookman, peine à conclure et est revenu à la charge pour Nkunku. De son côté, Newcastle, ambitieux sur le marché, surveille également l’évolution du dossier, dans l’optique de renforcer son attaque en vue d’une saison qui s’annonce intense. Enfin, Leverkusen, qui a perdu de nombreux éléments au cours de l’été, reste à l’affût.

À 27 ans, Christopher Nkunku sait quoi qu’il en soit que le moment est crucial. Le joueur formé au PSG veut retrouver du temps de jeu régulier, disputer la Ligue des Champions et se remettre en lumière en vue de la Coupe du monde 2026. Conscient qu’il possède encore une belle marge de progression, Nkunku voit alors dans ce mercato une réelle opportunité de rebond et le Bayern pourrait bien être la destination idéale pour un joueur qui n’a pas dit son dernier mot sur la scène européenne. À suivre…