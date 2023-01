L’OGC Nice s’intéresse aussi à Youssef En-Nesyri

La suite après cette publicité

Si certaines équipes restent plutôt calmes sur ce mercato hivernal 2023, d’autres semblent vouloir en profiter pour se relancer. C’est le cas de l’OGC Nice qui, malgré des moyens financiers intéressants, réalise une saison décevante jusqu’ici. Après des résultats en dessous des attentes, la direction a décidé de se séparer de Lucien Favre. Depuis, l’OGC Nice est très actif et veut se renforcer pour remonter au classement (le club est actuellement 10e). Le premier secteur visé est le secteur défensif. Dans ce sens, les Niçois devraient bien accueillir Youssouf Ndayishimiye dans les prochaines heures comme nous vous le révélions. Mais ce n’est pas le seul chantier des Niçois.

Le secteur offensif devrait aussi énormément bouger. D’abord dans le sens des départs puisque le Niçois Andy Delort pousse depuis quelque temps pour rejoindre le FC Nantes. L’international algérien ne s’est d’ailleurs pas entraîné et part au bras de fer avec sa direction pour forcer son départ chez les Canaris. Pour le remplacer, l’OGC Nice a donc cherché un nouvel attaquant et a ciblé Terem Moffi, la piste numéro 1 devant. L’attaquant de Lorient veut absolument rejoindre Nice et les parties sont optimistes pour conclure ce transfert. Le joueur a déjà un accord avec le Gym, qui a désormais formulé une nouvelle offre de 20 millions à Lorient pour le recruter.

À lire

Nice : Andy Delort sèche encore l’entraînement

Des contacts avec Youssef En-Nesyri

Mais Florent Ghisolfi est prévoyant et travaille sur plusieurs pistes en cas d’échec avec Moffi. Le directeur sportif des Aiglons a établit une liste de priorités à chaque poste avec trois, quatre ou cinq éléments par position. Selon nos indiscrétions, ce plan B se nomme Youssef En-Nesyri. L’international marocain qui a brillé lors du Mondial 2022 est sur le départ du côté de Séville. Auteur de 5 petits buts avec le club sévillan cette saison (aucun en Liga), le joueur de 25 ans est un profil qui plaît à la direction niçoise qui pourrait passer à l’action si la piste menant au buteur nigérian échouait. Des contacts ont déjà eu lieu entre les deux parties.

La suite après cette publicité

Si cette saison, l’ancien attaquant semble moins en confiance, il a prouvé par le passé qu’il pouvait être redoutable devant. Sa cote est d’ailleurs assez élevée du côté de l’Angleterre notamment, où West Ham a déjà formulé une offre pour le récupérer cet hiver. Si Séville n’est pas fermé à l’idée de le vendre pour récupérer du cash, le Lion de l’Atlas n’était pas emballé par l’idée de rejoindre l’Angleterre. L’OGC Nice profite donc de la situation et pourrait bien séduire l’international aux 57 sélections (17 buts). Mais pour accélérer dans ce dossier, il faudrait que la piste menant à Moffi échoue. Et ce n’est pas la tendance. Mais Nice se prépare à tout.