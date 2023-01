Nice a trouvé le successeur de Dante !

Arrivé à Nice en 2016 après une expérience de 4 saisons au Bayern Munich et une courte pige à Wolfsbourg, Dante est l’âme de l’OGC Nice. L’ancien international brésilien a connu beaucoup de choses dans la cité azuréenne, des belles aventures européennes du club, en passant par Mario Balotelli, Hatem Ben Arfa, Patrick Vieira ou encore deux passages sur le banc de Lucien Favre. Oui mais voilà, le roc défensif de 39 ans que l’on a découvert en Ligue 1 au LOSC il y a 20 ans commence à sentir le poids des ans sur ses larges épaules !

S’il n’est pas contre jouer encore quelques mois avec le Gym, Florent Ghisolfi et sa cellule de recrutement doivent lui trouver un successeur, un joueur capable d’assurer la suite aux côtés de l’inamovible Jean-Clair Todibo. Et Nice l’a visiblement trouvé en la personne de Youssouf Ndayishimiye. Ce solide roc défensif originaire du Burundi est passé par le Yeni Malatyaspor avant se révéler du côté du club stambouliote. Cette saison est la saison de la confirmation pour le Burundais déjà auteur de 4 buts en 17 matches et très intéressant avec son club en Conférence League.

L'OGC Nice fait une offre pour Youssouf Ndayishimiye

Ndayishimiye privilégie Nice à Lens

Ndayishimiye est bien connu du nouvel homme fort du mercato niçois puisque Ghisolfi avait déjà tenté de le recruter l’été dernier comme nous vous le révélions. Si le club artésien a bel et bien tenté sa chance à nouveau cet hiver, la préférence du joueur formé à l’Aigle Noir FC de Makamba va à Nice et à son projet jugé plus ambitieux par le joueur. Selon nos informations, le deal est même très proche d’être bouclé entre le club français et son homologue stambouliote.

L’opération serait estimée à une dizaine de millions d’euros et interviendrait dès cet hiver. L’objectif étant pour Nice de lui permettre de s’acclimater à la Ligue 1 et à son nouvel environnement avant de succéder à Dante dans la défense du Gym. Un plan bien ficelé… Reste désormais à transformer l’essai…