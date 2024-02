Que devient Franco Tongya, le flop à 8 M€ qui n’a jamais joué avec l’OM ?

Qui se souvient de Franco Tongya ? Si son nom ne vous dit rien, nous allons vous rafraîchir un peu la mémoire. Inconnu du grand public, ce milieu de terrain offensif âgé de 18 ans à l’époque a été propulsé sur le devant de la scène en janvier 2021. Joueur de la Juventus, il évoluait alors avec l’équipe U23, avec laquelle il avait disputé 10 rencontres lors de la première partie de la saison 2020-21. Rien ne le prédisait donc à poser ses valises à Marseille. Et pourtant, dans le cadre d’un échange avec les Bianconeri concernant Marley Aké, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont enrôlé Tongya, recruté pour «renforcer les rangs de l’équipe de National 2».

Rien de fou jusqu’alors. Mais quand le prix du joueur a été dévoilé, la surprise a été de taille pour presque tout le monde. En effet, les Phocéens ont déboursé 8 millions d’euros pour un joueur inconnu au bataillon et destiné à jouer avec la réserve dans un premier temps. Son recrutement a donc interpellé. La suite de son aventure dans la cité phocéenne aussi. En six mois, il n’a joué qu’une seule et unique rencontre avec l’OM B. C’était le 27 février lors du match de N2 face à Rumilly Vallières (0-0). Tongya avait joué 70 minutes avant de céder sa place. Ensuite, plus rien jusqu’à la saison suivante. L’Italien a joué 13 rencontres en réserve. Le temps de marquer 4 buts.

0 match avec les pros

Malgré cela, sa situation et son avenir questionnaient déjà au club. Son entraîneur de l’époque, Maxence Flachez, avait confié : «il a toujours été avec nous. Après, il a eu un petit problème de blessure, il est aussi parti deux fois en sélection. Il est bien avec nous, et tous les jours à l’entraînement avec nous. On est là pour lui amener le maximum, qu’il puisse s’exprimer le mieux possible, comme tous les joueurs. Après, il se passera ce qu’il devra se passer, ça c’est une autre histoire et ce n’est pas à moi d’en décider.» Mais ceux qui devaient décider justement ont fait le choix d’avancer sans lui. En effet, le 30 août 2022, l’OM a bouclé le départ de celui qui était alors international U20 italien (7 sélections, 1 but).

Un joueur qui est revenu sur son expérience compliquée lors d’un entretien accordé quelques mois plus tard à Sky Italia. «Il y a d’abord eu les premiers mois, où j’ai dû m’installer. Mais c’était un choix délibéré de venir à Marseille. C’était ma volonté, celle de mon agent et de mes parents. C’était quelque chose que je voulais. Ma situation a été difficile, je m’attendais à jouer tout de suite. Villas-Boas me voulait mais il est parti. C’était un peu compliqué à Marseille.» La suite n’a pas été évidente non plus. Après Marseille, où il n’a donc pas disputé la moindre rencontre avec l’effectif professionnel, il a eu des touches en Italie. Frosinone, Bari ou encore Palerme ont été liés à lui.

À la découverte du Danemark puis de Chypre

Mais finalement, il a pris la direction du Danemark, où il s’est engagé en faveur d’Odense. Très motivé, il avait confié vouloir se relancer après son échec à l’OM. « Je pense que je suis au bon endroit pour moi, pour le club et pour les gens de la ville, donc j’ai très hâte de commencer. J’aime déjà la ville et j’ai aussi déjà rencontré des fans dans le centre-ville. Je veux apporter aux fans de la joie et de l’excitation pour le football, et j’espère que je pourrai être un élément important de l’équipe.» Le joueur, qui a pu découvrir la Superligaen, est apparu à 22 reprises toutes compétitions confondues (21 fois en championnat, 2 buts). Cette saison 2023-24, l’ancien de la Juventus a joué lors des 6 premières journées de championnat danois (1 but).

Titulaire lors des 4 premiers matches, il est ensuite devenu remplaçant les deux rencontres suivantes avant de finalement s’en aller. En fin de mercato d’été, il s’est envolé pour une nouvelle destination. Il a ainsi rejoint l’équipe chypriote de l’AEK Larnaca. Une formation avec laquelle il a retrouvé régulièrement du temps de jeu. Ainsi, celui qui porte le n°8 a déjà pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d’un titulaire. Il a notamment marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive. Une fois l’année terminée, il devra encore régler son avenir, lui qui n’est que prêté et dont le contrat s’achève en 2025. Après la Juve et l’OM, Tongya, qui a à présent 21 ans, a déjà connu deux clubs et poursuit son bonhomme de chemin.