Les déclarations effrayantes de la grand-mère de Lamine Yamal

Il y a un peu plus d’un mois, Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, s’est fait poignarder à deux reprises sur un parking de Mataró, une ville située à quelques kilomètres de Barcelone, avant d’être hospitalisé dans un état grave. Finalement, il s’en est bien sorti. Mais la vie de sa famille a basculé Interrogée par AS, Fatima, la grand-mère du joueur du FC Barcelone, a fait des révélations sur les menaces reçues par ses proches, notamment dans le quartier où elle vit.

La suite après cette publicité

«À présent, avec cette histoire concernant Mounir (son fils), je ne peux plus manger. Mon ventre est serré à cause du choc. Ils sont aussi jaloux de nous. S’ils veulent me tuer, je suis là.» Puis, elle a confié au sujet de Lamine Yamal. «Je l’aime beaucoup. Il est né ici (en Espagne), il a étudié ici, cet enfant (Lamine) n’est pas du Maroc, vous me comprenez ? Mon fils ne l’a pas forcé à faire quoi que ce soit.»