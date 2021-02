OM : Arkadiusz Milik a bien un bon de sortie pour cet été

La suite après cette publicité

Il a été l'un des gros feuilletons du dernier mercato hivernal. Alors qu'il a été convoité par des écuries du calibre de la Juventus et de l'Atlético, c'est finalement à l'Olympique de Marseille que l'attaquant polonais a rebondi. Un sacré coup signé Pablo Longoria, qui a fait jouer ses contacts et ses talents de négociateur pour convaincre le buteur de 27 ans de poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Pour l'instant, la faute à des pépins physiques, le joueur qui appartient encore à Naples n'a que deux apparitions en Ligue 1 au compteur, pour une titularisation. Le temps, tout de même, de marquer face à Lens en début de mois. Alors qu'il devrait être de la partie pour le duel des Olympiques ce dimanche soir, L'Equipe dévoile des informations sur la situation du principal concerné.

Milik voulait rester en Italie

On apprend notamment que Milik souhaitait rester en Serie A de base, et que le fait que l'OM soit le seul club disposé à accepter le montage financier voulu par Naples a eu son importance. Et s'il le souhaite, le goleador polonais pourra quitter Marseille cet été, malgré cette option d'achat obligatoire à 12 M€ bonus inclus. Il n'y a pas de clause qui lui permet de partir - celles ci ne peuvent pas être homologuées en France - mais un gentlemen's agreement avec la direction de l'OM existe au cas où une formation de Serie A décide de venir toquer à la porte.

De quoi confirmer des informations parues chez nos voisins transalpins il y a quelques semaines seulement, qui expliquaient que Naples serait prêt à vendre le joueur à un autre club de Serie A pour ce même montant de 12 millions d'euros. L'AS Roma et l'AC Milan étaient citées comme écuries intéressées. La balle est donc dans le camp du joueur, et Jorge Sampaoli et Pablo Longoria vont devoir trouver des arguments pour le convaincre de rester...