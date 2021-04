Pascal Dupraz prend la défense de Pablo Longoria !

Cette semaine, Pablo Longoria a beaucoup fait réagir. Le président de l’OM avait donné son point de vue, plutôt juste, sur la formation et les entraîneurs français. « La France, en termes de football, est la NBA d'Europe. On forme des joueurs très individualistes, sans concept réellement concret de jeu (...) En France, il n'y a pas un modèle de jeu établi », avait-il expliqué. Des propos qui n’avaient pas plu à la majorité des entraîneurs français en place.

Cette fois-ci, Pablo Longoria a trouvé un entraîneur d’accord avec ses propos et il est pour le moins surprenant. C’est Pascal Dupraz. Sur les antennes de RMC, l’ancien coach de Caen a expliqué partager l’avis du président espagnol. « Je pense que Longoria n'est pas attaquable. Ce qui est incontestable, c'est que les entraîneurs français ont du mal à s'exporter et il faut y voir plutôt d'abord que nous, entraîneurs français, sommes frileux pour aller à l'étranger. Ensuite, il faut parler de notre éducation. En France, on est en retard pour parler les langues étrangères contrairement à d'autres pays, ce qui limite certains entraîneurs à s’exporter. »