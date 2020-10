PSG : l'infatigable Kylian Mbappé a encore frappé

Son début de saison semble déjà très loin. Testé positif à la Covid-19, Kylian Mbappé avait lancé son exercice 2020/21 en équipe de France face à la Suède avant de rater une autre rencontre en sélection et surtout les trois premiers matches du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais depuis, le natif de Bondy enchaîne les performances XXL. Face à l'OGC Nice, le Stade de Reims et Angers, le champion du Monde 2018 a marqué deux buts et délivré quatre passes décisives.

La suite après cette publicité

De belles statistiques pour le joueur de 21 ans qui n'a pas levé le pied durant le seconde trêve de la saison. Titulaire contre le Portugal et la Croatie, Kylian Mbappé a surtout offert la victoire à l'équipe de Didier Deschamps mercredi soir face aux Croates (2-1). On s'attendait alors à ce qu'il soit absent ce vendredi contre Nîmes pour souffler un peu (7e journée de Ligue 1), mais l'inépuisable attaquant était encore là, lui qui a été élu homme du match par notre rédaction.

Mbappé a demandé à jouer

Titularisé par Thomas Tuchel dans le 4-3-3, le numéro 7 parisien s'est amusé avec les défenseurs nîmois au Stade des Costières. Très actif, Kylian Mbappé s'est procuré de nombreuses occasions (3e, 8e, 25e, 43, 49e, 50e) mais a surtout inscrit un doublé en ajustant facilement Reynet (32e, 83e). Le Français n'était donc pas en manque de fraîcheur, et c'est même lui qui a demandé à jouer comme l'a déclaré l'entraîneur allemand au coup de sifflet final.

«Kylian m'a dit qu'il voulait absolument jouer parce qu'il se sent très très bien. On a donc décidé de faire la même chose que contre Nice parce que ça lui donne un peu plus de liberté pour accélérer le jeu, pour jouer en un contre un, et on peut le protéger défensivement dans son dos», a lâché un Thomas Tuchel forcément séduit par son joueur sur Téléfoot. Face à Manchester United mardi soir, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le PSG pourra donc compter sur un Mbappé en feu.