Nîmes - PSG : les notes du match

Après la trêve internationale, la Ligue 1 était de retour ce vendredi soir avec le début de la 7e journée. Après le match nul entre le Dijon FCO et le Stade Rennais (1-1), le Nîmes Olympique et le Paris Saint-Germain croisaient le fer sur la pelouse du Stade des Costières. Privés de nombreux cadres, Thomas Tuchel devait innover et alignait ainsi un 4-3-3 avec ses recrues Rafinha et Kean titulaires. En face, Jérôme Arpinon optait pour le même schéma tactique.

Malgré une belle pression nîmoise, les Parisiens mettaient rapidement le pied sur le ballon en début de rencontre et Mbappé allumait la première mèche avec une frappe captée par Reynet (3e). Kean, prêté par Everton, manquait lui le cadre pour sa première occasion parisienne (8e). Mais les Parisiens enregistraient un premier coup dur avec la sortie de Paredes, touché à la cuisse et remplacé par Herrera (11e). Dans la foulée, le match connaissait un premier tournant puisque Landre voyait rouge pour une intervention dangereuse sur Rafinha (12e). Et en infériorité numérique, tout se compliquait pour les Crocos.

Le doublé pour Mbappé, Florenzi et Sarabia décisifs

Après une percée de Bakker (21e) et un coup de tête de Mbappé (24e), Reynet devait s'employer devant Herrera, auteur d'un belle tête cadrée (29e). Malheureusement, l'ancien portier du Toulouse FC devait ensuite s'incliner devant Mbappé. Le natif de Bondy ouvrait le score sur une excellente ouverture de Rafinha, et après un crochet sur le portier nîmois (32e, 0-1). Malgré ce but, le NO restait dans le match grâce à Reynet, auteur de trois parades (face à Florenzi, Kean et Gueye). Eliasson (28e) et Ripart (42e), eux, trouvaient les gants de Navas. Le PSG menait donc 1-0 à la pause après une nouvelle parade de Reynet, sur une tête de Mbappé (44e).

On espérait alors voir une réaction nîmoise au retour des vestiaires mais les Parisiens ont insisté pour s'envoler. Peu de temps après avoir trouvé le poteau (73e), Florenzi marquait le but du break (78e, 0-2). Chaque occasion se transformait alors en but et Mbappé, servi par Sarabia, inscrivait lui un doublé du pied droit (83e, 0-3). Thomas Tuchel pouvait alors faire tourner et l'Espagnol, déjà double passeur décisif, y allait lui aussi de son but après deux autres montants pour le PSG (88e, 0-4). Le PSG s'imposait donc et faisait le plein de confiance avant la réception de Manchester United en C1.

L'homme du match, Mbappé (8) : en l'absence de son ami Neymar, le champion du Monde 2018 s'est amusé tout seul ce soir. Auteur d'un nombre incalculable d'occasions (3e, 8e, 25e, 43, 49e, 50e), le natif de Bondy a fait énormément de mal aux défenseurs du NO, qui n'ont jamais trouvé la solution pour l'arrêter. Résultat, il a marqué un doublé en ajustant facilement Reynet dans les deux périodes (32e, 83e). L'international français est en jambes et c'est une bonne nouvelle avant le match de C1 contre MU. Remplacé par Jesé en fin de partie (84e).

Nîmes Olympique

Reynet (5,5) : le portier nîmois a réellement lancé son match en sauvant tout simplement son équipe d'une parade exceptionnelle sur une tête de Herrera (29e), avant de ne pouvoir que constater les dégâts sur l'ouverture du score et le second but de Mbappé (32e, 83e). Néanmoins, le dernier rempart a repoussé un nombre incalculable de tentatives parisiennes (3e, 37e, 40e, 41e, 43e) et a même vu ses montants lui sourire à trois reprises sur une reprise de volée de Florenzi, et des têtes de ce dernier et de Moise Kean (66e, 76e, 88e), avant que l'Italien ne trouve finalement le chemin des filets (78e). Malheureusement, il s'est un peu troué sur le but de Sarabia (88e).

Burner (3) : s'il a tout de même réalisé quelques bonnes interventions devant Mbappé et Bakker (4e, 25e), le latéral droit français, arrivé de l'OGC Nice cet été, a vécu une soirée très compliquée. La faute à un Kylian Mbappé très actif dans son couloir (8e, 24e, 44e).

Miguel (3,5) : orphelin de son partenaire axial expulsé dès la 12e minute de jeu, l'ancien défenseur de Tours a comme l'ensemble de ses partenaires subi les multiples assauts des visiteurs. Également peu présent dans les duels aériens. Un match compliqué pour lui ce vendredi.

Landre (non noté) : auteur d'une mauvaise intervention sur Rafinha en début de rencontre, il a rapidement vu rouge (12e) après avoir laissé la trace de ses crampons sur l'ancien joueur du Barça. Et à dix contre onze, ses coéquipiers ont forcément souffert.

Paquiez (3,5) : le latéral gauche des Crocos a très souvent pris la sauce devant les joueurs parisiens. ll a néanmoins réussi une intervention défensive décisive devant Sarabia (47e).

Fomba (5) : pas avare d'efforts, le milieu de terrain de 22 ans a gratté beaucoup de ballons ce soir, faisant preuve également de beaucoup d'élégance dans ses relances (5e, 18e). Son centre-tir après une bonne percée a forcé le portier costaricain à s'employer, lui qui était vigilant (52e). Remplacé à la 85e par Ahlinvi .

Cubas (4) : très à l'aise techniquement, l'international paraguayen a comme à son habitude tenté d'imposer sa patte dans le milieu de terrain (26e). Véritable révélation de ce début de saison, il a toutefois été trop souvent mis en difficulté par les assauts à répétitions des Parisiens. Remplacé à la 54e par Martinez qui n'a pas pesé lors de son entrée.

Deaux (3,5) : averti pour une grosse semelle sur Paredes (7e), l'ancien Guingampais n'a pas eu l'impact espéré dans le milieu de terrain, à l'inverse de Fomba qui n'a pas hésité à tenter des choses. S'il a néanmoins quelques interceptions défensives à son actif ce soir (59e), son match ne restera pas dans les annales.

Eliasson (4) : intéressant en début de match, le tout nouveau joueur nîmois n'a eu besoin que d'une minute pour tenter sa chance de loin, en vain. Dans son face à face avec Bakker, l'ailier offensif n'a pas hésité à provoquer et à tirer par moments, mais globalement insuffisant (5e, 38e). Inexistant en seconde période, il a été remplacé à la 85e par Majouga .

Ripart (3,5) : s'il n'a peu eu de réelles occasions d'exister dans ce match, l'habituel sauveur des Crocos a tout de même tenté sa chance lorsqu'il en a eu la possibilité. Sans grand danger (42e). Il a dû se cantonner à un rôle bien plus défensif ce soir. Remplacé à la 85e par Koné .

Roux (3) : s'il a pourtant bien lancé son match en faisant preuve d'envie, l'avant-centre français n'a, dès lors son équipe réduite à dix, plus réellement existé dans cette rencontre. Toujours difficile pour un attaquant d'exister offensivement lorsque son équipe défend dans sa moitié de terrain. Remplacé à la 68e par Aribi qui n'a rien eu à se mettre sous la dent.

Paris Saint-Germain