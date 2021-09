Quand Luis Fernandez a failli faire venir Zidane au PSG

Luis Fernandez est une mine à anecdotes, et il en a encore en stock ! Invité de l'émission Football Culture, le Show, l'ancien entraîneur du PSG, devenu consultant pour beIN SPORTS, est revenu sur ce qui aurait pu être le plus gros coup du PSG dans les années 90 : faire signer Zinedine Zidane, alors à Bordeaux.

« Oui c'est vrai (j'ai tenté de le faire venir, ndlr). Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. (…) J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre. Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous de notre côté on a su garder Rai qui est devenu une légende », a-t-il raconté à Antoine et Théo. Il a aussi évoqué son histoire compliquée avec Ronaldinho et a livré son analyse sur Neymar, Messi et Mbappé. Une vidéo savoureuse à regarder sans modération !