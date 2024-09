FC Barcelone : ça tourne au cauchemar pour Ansu Fati !

Revenu cet été d’un prêt assez médiocre du côté de Brighton où il aura marqué 4 buts et délivré 1 offrande en 30 matches, Ansu Fati (21 ans) était à la croisée des chemins. Numéro 10 dans le dos, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 avait été lié à un possible départ en début de mercato. Voulant rester dans son club formateur, le joueur avait pu compter sur un soutien de poids puisque le nouveau coach Hans-Dieter Flick semblait compter sur lui.

Malheureusement pour lui, une blessure au pied pendant la préparation l’a ainsi empêché de participer au début de saison. Revenu dans le groupe le 19 septembre dernier contre l’AS Monaco en Ligue des Champions lors d’une défaite 2-1, il avait pu jouer deux minutes et retrouver certaines sensations. Depuis, c’est silence radio. Convoqué contre Villarreal (5-1), Getafe (1-0) et Osasuna (2-4), il n’a pourtant pas quitté le banc de touche et a assisté à distance aux matches de ses coéquipiers.

Ansu Fati est abonné au banc

Pourtant, son coach continue de lui apporter son soutien en conférence de presse. «J’espère que nous verrons sa meilleure version. Quand on revient de blessure, il faut s’adapter. Nous voulons lui donner l’opportunité de lui accorder des minutes car il en a besoin pour redevenir titulaire. Cela peut nous aider beaucoup», confiait Hansi Flick le samedi 21 septembre dernier. Contre Osasuna hier soir, Ansu Fati a encore dû patienter et cela commence à durer.

Pourtant, Hans-Dieter Flick avait envisagé de le faire entrer et le joueur patientait sur le bord du terrain, mais Sergi Dominguez est sorti crampé et son coach a dû opter pour l’entrée d’Hector Fort au grand dam de celui qui compte 10 capes avec la Roja. Reste à savoir désormais si la situation va perdurer pour l’attaquant de 21 ans dont le début de saison est tronqué. Ce mardi, le FC Barcelone reçoit les Young Boys de Berne en Ligue des Champions, l’occasion peut-être pour Ansu Fati de jouer un peu plus et sortir enfin du banc.