OM : visite médicale en cours pour Neal Maupay

Ca sent bon pour Neal Maupay à l’OM. À la recherche d’un attaquant après la grave blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen avait identifié l’attaquant d’Everton comme sa priorité ces derniers jours. Le dossier a longtemps patiné en raison des exigences du club anglais, mais comme nous vous l’annoncions plus tôt dans la journée, Marseille et les Toffees ont finalement trouvé un accord.

Dans la journée, Maupay a même atterri à Marseille, où il s’engagera sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 4 millions d’euros (il sera ensuite lié à l’OM jusqu’en 2028). À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est même en train de passer sa visite médicale. L’officialisation devrait tomber ce soir, ou demain.